Габдрахимов Габдулхак Габдрахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахимов Габдулхак Габдрахимович

Место рождения

Ижболдино, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.12.1923

Дата смерти

18.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Ижболдино, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1950

Сын: Габдрахимов Данис Габдулхакович

Мать ребёнка: Габдрахимова Насима Рахматулловна

Рождение ребёнка
30.04.1955

Дочь: Габдрахимова Назиля Габдулхаковна

Мать ребёнка: Габдрахимова Насима Рахматулловна

Рождение ребёнка
17.05.1962

Сын: Габдрахимов Фидус Габдулхакович

Мать ребёнка: Габдрахимова Насима Рахматулловна

Ялгыз-Нарат, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габдрахимова Насима Рахматулловна

Смерть
18.02.2003
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
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