Габдрахимов Габдулхак Габдрахимович
Место рождения
Дата рождения17.12.1923
Дата смерти18.02.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1923
Рождение ребёнка
16.01.1950
Сын: Габдрахимов Данис Габдулхакович
Мать ребёнка: Габдрахимова Насима Рахматулловна
Рождение ребёнка
30.04.1955
Дочь: Габдрахимова Назиля Габдулхаковна
Мать ребёнка: Габдрахимова Насима Рахматулловна
Рождение ребёнка
17.05.1962
Сын: Габдрахимов Фидус Габдулхакович
Мать ребёнка: Габдрахимова Насима Рахматулловна
Ялгыз-Нарат, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2003
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан