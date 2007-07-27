Жамадинова (Салахетдинова) Аделя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамадинова (Салахетдинова) Аделя

Место рождения

с.СуыкСу

Дата рождения

10.05.1919

Дата смерти

27.07.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жамадинов Алям Садекович

Рождение ребёнка
01.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамадинов Алям Садекович

Рождение ребёнка
05.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамадинов Алям Садекович

Рождение ребёнка
11.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамадинов Алям Садекович

Смерть
27.07.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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