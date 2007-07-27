Жамадинова (Салахетдинова) Аделя
Место рожденияс.СуыкСу
Дата рождения10.05.1919
Дата смерти27.07.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1949
Рождение ребёнка
05.02.1957
Рождение ребёнка
11.02.1959
Смерть
27.07.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно