Ефимова Фекла Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1913
Отец ребёнка: Корнилов Тимофей Корнилович
Рождение ребёнка
03.04.1916
Дочь: Тимофеева Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Корнилов Тимофей Корнилович
Смерть
Неизвестно