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Ефимова Фекла Ефимовна

Место рождения

Новое Шептахово, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Шептахово, Урмарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Тимофей Корнилович

Рождение ребёнка
21.02.1913

Сын: Тимофеев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Корнилов Тимофей Корнилович

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.04.1916

Дочь: Тимофеева Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Корнилов Тимофей Корнилович

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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