Скочилова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скочилова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1920

Муж: Скочилов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Рыскова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Скочилов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.1922

Сын: Скочилов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Скочилов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
03.08.1925

Сын: Скочилов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Скочилов Николай Васильевич

Смерть
1977
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