Скочилова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Рыскова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Скочилов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1922
Сын: Скочилов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Скочилов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1925
Сын: Скочилов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Скочилов Николай Васильевич
Смерть
1977