Федяева Марья Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Федяев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Федяев Александр Иванович
Отец ребёнка: Федяев Иван Федорович
Рождение ребёнка
С 1884 по 1886
Отец ребёнка: Федяев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Федяев Александр Иванович
Отец ребёнка: Федяев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Федяев Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно