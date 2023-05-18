Федяева Марья Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедяева Марья Всеволодовна

Федяева Марья Всеволодовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Федяев Николай Иванович

Отец ребёнка: Федяев Иван Федорович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Федяев Александр Иванович

Отец ребёнка: Федяев Иван Федорович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1884 по 1886

Сын: Федяев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Федяев Иван Федорович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Федяев Александр Иванович

Отец ребёнка: Федяев Иван Федорович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Федяев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Федяев Иван Федорович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяев Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close