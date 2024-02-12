Короткова Надежа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороткова Надежа Николаевна

Короткова Надежа Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потеряхин Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Евгений Павлович

Отец ребёнка: Коротков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротков Павел Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close