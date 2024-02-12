Короткова Надежа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потеряхин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Евгений Павлович
Отец ребёнка: Коротков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротков Павел Михайлович