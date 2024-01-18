Прасковья Якимовна
Место рожденияд. Вознесенская
Дата рождения1732 ст.
Дата смерти1774
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.
Отец: Яким
д. Вознесенская
Рождение ребёнка
1748 ст.
Сын: Шальнов Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Шальнов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Шальнов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Феодосья Тихоновна
Отец ребёнка: Шальнов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1761 ст.
Отец ребёнка: Шальнов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1764 ст.
Дочь: Марина Тихоновна
Отец ребёнка: Шальнов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: Агафья Тихоновна
Отец ребёнка: Шальнов Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1774