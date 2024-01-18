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Прасковья Якимовна

Место рождения

д. Вознесенская

Дата рождения

1732 ст.

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: Яким

Мать: не указана

д. Вознесенская
Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Шальнов Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Шальнов Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Шальнов Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Феодосья Тихоновна

Отец ребёнка: Шальнов Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Шальнов Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Шальнов Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1764 ст.

Дочь: Марина Тихоновна

Отец ребёнка: Шальнов Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: Агафья Тихоновна

Отец ребёнка: Шальнов Тихон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шальнов Тихон Иванович

Смерть
1774
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