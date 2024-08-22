Яким Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯким Терентьев

Яким Терентьев

Место рождения

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Федор Васильев

Мать: Катерина Антипова

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филип Якимов

Мать ребёнка: не указана

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Якимов

Мать ребёнка: Василиса

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Якимов

Мать ребёнка: Василиса

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Яимова

Мать ребёнка: Василиса

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Марко Якимов

Мать ребёнка: Василиса

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1840
Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.