Яким Терентьев
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Федор Васильев
Мать: Катерина Антипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филип Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Якимов
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Якимов
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Яимова
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1798
Сын: Марко Якимов
Мать ребёнка: Василиса
Смерть
1840