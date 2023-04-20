Ульяна Василиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.
Отец: Бушуев Василий Спиридонов
Мать: Бушуева Ирина Ларионова
Место жительства
1850 ст.
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#188
Смерть
Неизвестно