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Ульяна Василиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: Бушуев Василий Спиридонов

Мать: Бушуева Ирина Ларионова

Место жительства
1850 ст.
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#188
Смерть
Неизвестно
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