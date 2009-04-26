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Капелюшный Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1966

Дата смерти

26.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1966

Отец: Капелюшный Николай

Мать: Капелюшная Нина Васильевна

Рождение ребёнка
15.02.1989

Сын: Капелюшный Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Капелюшная Марина Владимировна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.07.1992

Дочь: Капелюшная Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Капелюшная Марина Владимировна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
26.04.2009

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