Капелюшный Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1966
Дата смерти26.04.2009
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1966
Отец: Капелюшный Николай
Рождение ребёнка
15.02.1989
Сын: Капелюшный Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Капелюшная Марина Владимировна
Рождение ребёнка
09.07.1992
Дочь: Капелюшная Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Капелюшная Марина Владимировна
Смерть
26.04.2009