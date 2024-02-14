Суздальницкая (Мошкович) Сара Михайловна 11.09.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суздальницкая (Мошкович) Сара Михайловна

Место рождения

Кяхта, Россия

Дата рождения

11.09.1909

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1909

Отец: Мошкович Михаил Павлович1

Мать: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Кяхта, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий (Вассерман) Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев)

Рождение ребёнка
30.01.1931

Дочь: Пелепягина (Суздальницкая) Алла Исаевна

Отец ребёнка: Суздальницкий (Вассерман) Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев)

Улан-Удэ
Рождение ребёнка
10.12.1938

Дочь: Ратман (Суздальницкая) Грета

Отец ребёнка: Суздальницкий (Вассерман) Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев)

Улан-Удэ
Смерть
1987
Иркутск, Россия
Похороны
Неизвестно
Новоленинское кладбище, Иркутск, Россия

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