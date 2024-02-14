Суздальницкая (Мошкович) Сара Михайловна
Место рожденияКяхта, Россия
Дата рождения11.09.1909
Дата смерти1987
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1909
Кяхта, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1931
Дочь: Пелепягина (Суздальницкая) Алла Исаевна
Отец ребёнка: Суздальницкий (Вассерман) Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев)
Улан-Удэ
Рождение ребёнка
10.12.1938
Дочь: Ратман (Суздальницкая) Грета
Отец ребёнка: Суздальницкий (Вассерман) Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев)
Улан-Удэ
Смерть
1987
Иркутск, Россия
Похороны
Неизвестно
Новоленинское кладбище, Иркутск, Россия