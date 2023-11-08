Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Василий Веденеев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Веденеев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Флегонт Васильев
Отец ребёнка: Василий Веденеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Веденеев
Место жительства
Неизвестно
Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно