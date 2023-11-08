Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Алексей Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Щепалов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Веденеев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Веденеев

Рождение ребёнка
1841

Сын: Флегонт Васильев

Отец ребёнка: Василий Веденеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Веденеев

Место жительства
Неизвестно
Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
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