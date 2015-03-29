Лаптева (Титова) Анна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1924
Дата смерти29.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924
Источник информации: личное сообщение внучки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1950
Смерть
29.03.2015
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край