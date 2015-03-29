Лаптева (Титова) Анна Игнатьевна 15.06.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаптева (Титова) Анна Игнатьевна

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Место рождения

Красная Звезда, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.06.1924

Дата смерти

29.03.2015

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1894 или 1987 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924

Отец: Титов Игнат Алексеевич

Мать: Титова (Кобыняк) Марфа Васильевна

Красная Звезда, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Источник информации: личное сообщение внучки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Иван Федорович

Смерть
29.03.2015
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

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