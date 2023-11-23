неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1719
Сын: Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Григорий Матвеевич (1719 — ?) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Матвея Ивановича. Служил пономарем в том же селе. В 1779 году уволен за штат. Жена его Анна Иоан... Показать все
Рождение ребёнка
1729
Сын: Герасим Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Герасим Матвеевич (1729 — ?) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Матвея Ивановича. Служил дьяконом в том же селе2 . Жена его Ефимия Дмитриевна (1731-?). Дети: Пет... Показать все
Смерть
Неизвестно