неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1691 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Иванов

Рождение ребёнка
1719

Сын: Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Григорий Матвеевич (1719 — ?) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Матвея Ивановича. Служил пономарем в том же селе. В 1779 году уволен за штат. Жена его Анна Иоан... Показать все
Рождение ребёнка
1729

Сын: Герасим Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Герасим Матвеевич (1729 — ?) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Матвея Ивановича. Служил дьяконом в том же селе2 . Жена его Ефимия Дмитриевна (1731-?). Дети: Пет... Показать все
Смерть
Неизвестно

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