Персиянцев Николай Моисеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Персиянцев Николай Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1936

Сын: Персиянцев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Персиянцева Просковья Михайловна

Рождение ребёнка
11.12.1938

Сын: Персиянцев Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Персиянцева Просковья Михайловна

Рождение ребёнка
02.01.1947

Дочь: Белодедова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Персиянцева Просковья Михайловна

Рождение ребёнка
24.06.1952

Дочь: Майорова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Персиянцева Просковья Михайловна

Смерть
1990

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