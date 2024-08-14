Гутова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутов Семен Иванов

Место жительства
Неизвестно
Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Гутов Петр Семенов

Отец ребёнка: Гутов Семен Иванов

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Гутов Киприан Семенов

Отец ребёнка: Гутов Семен Иванов

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Гутов Андрей Семенов

Отец ребёнка: Гутов Семен Иванов

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Гутов Марк Семенов

Отец ребёнка: Гутов Семен Иванов

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

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