Гутова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гутов Семен Иванов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Гутов Петр Семенов
Отец ребёнка: Гутов Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Гутов Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Гутов Андрей Семенов
Отец ребёнка: Гутов Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Гутов Марк Семенов
Отец ребёнка: Гутов Семен Иванов