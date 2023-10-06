(Данилова) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Данилова) Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

15.07.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Данилов Дмитрий Гаврилович

Мать: Данилова Вера Андреевна

Бракосочетание
1839

Муж: Писарев Иван Иванович

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1840

Сын: Писарев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Писарев Иван Иванович

село Знаменское, Елецкий уезд, Орловская губерния, ныне Липецкой области
Рождение ребёнка
04.08.1844

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Писарев Иван Иванович

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1853

Дочь: Гребницкая Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Писарев Иван Иванович

Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Смерть
15.07.1880
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