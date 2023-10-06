(Данилова) Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти15.07.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
1839
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1840
Отец ребёнка: Писарев Иван Иванович
село Знаменское, Елецкий уезд, Орловская губерния, ныне Липецкой области
Рождение ребёнка
04.08.1844
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Писарев Иван Иванович
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1853
Дочь: Гребницкая Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Писарев Иван Иванович
Ивановское, Елецкая губерния, Российская империя
Смерть
15.07.1880