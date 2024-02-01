Волков Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1937

Дата смерти

07.05.1994

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1937

Отец: Волков Иван Ефимович

Мать: Волкова Софья Андреевна

Рождение ребёнка
30.07.1960

Сын: Волков Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Волкова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
20.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Людмила Николаевна

Смерть
07.05.1994
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