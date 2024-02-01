Волков Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1937
Дата смерти07.05.1994
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1937
Отец: Волков Иван Ефимович
Мать: Волкова Софья Андреевна
Рождение ребёнка
30.07.1960
Мать ребёнка: Волкова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Людмила Николаевна
Смерть
07.05.1994