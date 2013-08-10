Альфонсова (Демидова) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альфонсова (Демидова) Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1923

Дата смерти

10.08.2013

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1923

Отец: не указан

Мать: Демидова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Евгеньевна

Отец ребёнка: Альфонсов Евгений Викторович

Рождение ребёнка
27.03.1947

Дочь: Бабушкина (Альфонсова) Тамара Евгеньевна

Отец ребёнка: Альфонсов Евгений Викторович

Рождение ребёнка
13.01.1949

Дочь: Альфонсова Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Альфонсов Евгений Викторович

Смерть
10.08.2013

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