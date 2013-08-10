Альфонсова (Демидова) Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1923
Дата смерти10.08.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1923
Отец: не указан
Мать: Демидова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Евгеньевна
Отец ребёнка: Альфонсов Евгений Викторович
Рождение ребёнка
27.03.1947
Дочь: Бабушкина (Альфонсова) Тамара Евгеньевна
Отец ребёнка: Альфонсов Евгений Викторович
Рождение ребёнка
13.01.1949
Дочь: Альфонсова Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Альфонсов Евгений Викторович
Смерть
10.08.2013