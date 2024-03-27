Урманов Исмагил Мухаметвалиевич
Место рожденияСафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1873
Сын: Урманов Исхак Исмагилович
Мать ребёнка: Урманова 1-Я Жена Фархисарвар
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
18.11.1874
Сын: Урманов Мухаметзян Исмагилович
Мать ребёнка: Урманова 1-Я Жена Фархисарвар
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
27.11.1876
Сын: Урманов Мухаметша Исмагилович
Мать ребёнка: Урманова 1-Я Жена Фархисарвар
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
15.10.1878
Сын: Урманов Мингалим Исмагилович
Мать ребёнка: Урманова 1-Я Жена Фархисарвар
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
21.03.1882
Мать ребёнка: Урманова 1-Я Жена Фархисарвар
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
17.05.1890
Дочь: Шамсуземал Исмагиловна
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
27.09.1900
Дочь: Гульзиган Исмагиловна
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1908
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия