Урманов Исмагил Мухаметвалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урманов Исмагил Мухаметвалиевич

Место рождения

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1873

Сын: Урманов Исхак Исмагилович

Мать ребёнка: Урманова 1-Я Жена Фархисарвар

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
18.11.1874

Сын: Урманов Мухаметзян Исмагилович

Мать ребёнка: Урманова 1-Я Жена Фархисарвар

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
27.11.1876

Сын: Урманов Мухаметша Исмагилович

Мать ребёнка: Урманова 1-Я Жена Фархисарвар

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
15.10.1878

Сын: Урманов Мингалим Исмагилович

Мать ребёнка: Урманова 1-Я Жена Фархисарвар

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
21.03.1882

Сын: Урманов Аюп Исмагилович

Мать ребёнка: Урманова 1-Я Жена Фархисарвар

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
17.05.1890

Дочь: Шамсуземал Исмагиловна

Мать ребёнка: не указана

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
27.09.1900

Дочь: Гульзиган Исмагиловна

Мать ребёнка: не указана

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урманова 1-Я Жена Фархисарвар

Смерть
После 1908
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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