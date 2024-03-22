Дембицкая (Муциоли) Мария Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Муциоли Павел
Мать: Муциоли Мария
Бракосочетание
24.09.1806 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
24 сентября 1806 г. в Санкт-Петербурге поженились Академии художеств штаб-лекарь Василий Дембицкий и умершего профессора Михаила Козловского женою, вдовою Мариею Павловой. Жених1-м, а невеста 2-м брак... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно