Дембицкая (Муциоли) Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДембицкая (Муциоли) Мария Павлова

Дембицкая (Муциоли) Мария Павлова

Место рождения

Рим

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Муциоли Павел

Мать: Муциоли Мария

Бракосочетание
24.09.1806 ст.

Муж: Дембицкий Василий Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
24 сентября 1806 г. в Санкт-Петербурге поженились Академии художеств штаб-лекарь Василий Дембицкий и умершего профессора Михаила Козловского женою, вдовою Мариею Павловой. Жених1-м, а невеста 2-м брак... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close