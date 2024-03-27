Глинских Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинских Игорь

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.02.197

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.197

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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