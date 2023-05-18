Беделева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беделева Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1924

Дочь: Ермолаева Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Беделев Тимофей

Папузы, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беделев Тимофей

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