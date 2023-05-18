Беделева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1924
Дочь: Ермолаева Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Беделев Тимофей
Папузы, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беделев Тимофей