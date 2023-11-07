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Новгородцев Олег Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородцева (Митроченко) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
1999

Дочь: Новгородцева Екатерина Олеговна

Мать ребёнка: Новгородцева (Митроченко) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Новгородцева Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Новгородцева (Митроченко) Мария Владимировна

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