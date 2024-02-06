Перфильева (Снеткова) Федосья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Снеткова) Федосья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1838

Дата смерти

13.02.1929

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1864

Сын: Перфильев Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Перфильев Сергей Степанович

Рождение ребёнка
13.03.1866

Сын: Перфильев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Перфильев Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Иверонова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Перфильев Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Перфильев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Перфильев Сергей Степанович

Рождение ребёнка
26.03.1879

Сын: Перфильев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Перфильев Сергей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Сергей Степанович

Смерть
13.02.1929
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