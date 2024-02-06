Перфильева (Снеткова) Федосья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1838
Дата смерти13.02.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1864
Сын: Перфильев Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Перфильев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
13.03.1866
Сын: Перфильев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Перфильев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Иверонова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Перфильев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Перфильев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Перфильев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
26.03.1879
Сын: Перфильев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Перфильев Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1929