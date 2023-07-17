Ильин Павел Ильич
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1904
Жена: Мария Павловна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.01.1904 Чермы крестьянин Павел Ильич Юхновщина крестьянская дочь Мария Павловна (отец Павел Васильевич) по жениху Чермы крестьянин Григорий Дмитриевич Комиссаров по жени... Показать все
Смерть
Неизвестно