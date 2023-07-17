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Ильин Павел Ильич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1904

Жена: Мария Павловна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.01.1904 Чермы крестьянин Павел Ильич Юхновщина крестьянская дочь Мария Павловна (отец Павел Васильевич) по жениху Чермы крестьянин Григорий Дмитриевич Комиссаров по жени... Показать все
Смерть
Неизвестно

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