Неверова (Семенова) Зиновья Селеверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверова (Семенова) Зиновья Селеверстовна

Место рождения

Заплатина, Истошенская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

01.07.1883

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1883

Отец: Семенов Селеверст

Мать: Семенова Анна Васильевна

Заплатина, Истошенская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1923

Дочь: Чибисова Варвара Трифоновна

Отец ребёнка: Неверов Трифон Дмитревич

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1973
Ламенский, Голышмановский, Тюменская область
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