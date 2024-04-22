Неверова (Семенова) Зиновья Селеверстовна
Место рождения
Дата рождения01.07.1883
Дата смерти1973
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1883
Отец: Семенов Селеверст
Мать: Семенова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
11.12.1923
Дочь: Чибисова Варвара Трифоновна
Отец ребёнка: Неверов Трифон Дмитревич
Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1973
Ламенский, Голышмановский, Тюменская область