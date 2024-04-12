Оглоблин Евсей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
23.05.1846
Мать ребёнка: Оглоблина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Оглоблина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Оглоблина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дарья Евсеевна
Мать ребёнка: Оглоблина Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно