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Оглоблин Евсей Михайлович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Оглоблин Михаил Андреевич

Мать: Оглоблина Анисья Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.05.1846

Сын: Оглоблин Карп Евсеевич

Мать ребёнка: Оглоблина Анна Яковлевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Оглоблин Петр Евсеевич

Мать ребёнка: Оглоблина Анна Яковлевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Оглоблин Михаил Евсеевич

Мать ребёнка: Оглоблина Анна Яковлевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дарья Евсеевна

Мать ребёнка: Оглоблина Анна Яковлевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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