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Магницкий Иван

Место рождения

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Отец

С 1730 по 1731 г.р.

Мать

1733 г.р.

Жена

1769 г.р.

Дети

1788 г.р.
1795 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Василий

Мать: Катерина

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Работа или профессия
1782
Тихвинская церковь села Большое Мурашкино
Дьячок
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Магницкий Ульяна Федорова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Магницкий Ульяна Федорова

Работа или профессия
1795
Нижегородского наместнчества Починковской округи село Пеля
протоиерей
Работа или профессия
1811
Н.Новгород в Вознесенская церковь
священник Протоиерей
Награда
После 1812
г.Нижний Новгород
Бронзовый крест на узкой Владимирской ленте в честь ознаменования победы 1812 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магницкий Ульяна Федорова

Образование
Неизвестно
Нижегородская духовная семинария
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