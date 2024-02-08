Магницкий Иван
Место рожденияСело Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Работа или профессия
1782
Тихвинская церковь села Большое Мурашкино
Дьячок
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Магницкий Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Магницкий Ульяна Федорова
Работа или профессия
1795
Нижегородского наместнчества Починковской округи село Пеля
протоиерей
Работа или профессия
1811
Н.Новгород в Вознесенская церковь
священник Протоиерей
Награда
После 1812
г.Нижний Новгород
Бронзовый крест на узкой Владимирской ленте в честь ознаменования победы 1812 года
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Нижегородская духовная семинария