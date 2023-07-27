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Тамбовцев Наум Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1834

Отец: Тамбовцев Семен Иванов

Мать: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова

Рождение ребёнка
14.02.1857

Сын: Тамбовцев Тимофей Наумович

Мать ребёнка: Тамбовцев Настасья Игнатьева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Тамбовцев Василий Наумович

Мать ребёнка: Тамбовцев Настасья Игнатьева

Рождение ребёнка
17.04.1858

Сын: Тамбовцев Семен Наумович

Мать ребёнка: Тамбовцев Настасья Игнатьева

Рождение ребёнка
28.11.1859

Дочь: Анна Наумовна

Мать ребёнка: Тамбовцев Настасья Игнатьева

Рождение ребёнка
07.01.1862

Дочь: Татьяна Наумовна

Мать ребёнка: Тамбовцев Настасья Игнатьева

Рождение ребёнка
1870

Сын: Тамбовцев Николай Наумович

Мать ребёнка: Тамбовцев Настасья Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцев Настасья Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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