Тамбовцев Наум Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1834
Рождение ребёнка
14.02.1857
Сын: Тамбовцев Тимофей Наумович
Мать ребёнка: Тамбовцев Настасья Игнатьева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тамбовцев Василий Наумович
Мать ребёнка: Тамбовцев Настасья Игнатьева
Рождение ребёнка
17.04.1858
Мать ребёнка: Тамбовцев Настасья Игнатьева
Рождение ребёнка
28.11.1859
Дочь: Анна Наумовна
Мать ребёнка: Тамбовцев Настасья Игнатьева
Рождение ребёнка
07.01.1862
Дочь: Татьяна Наумовна
Мать ребёнка: Тамбовцев Настасья Игнатьева
Рождение ребёнка
1870
Сын: Тамбовцев Николай Наумович
Мать ребёнка: Тамбовцев Настасья Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно