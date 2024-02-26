Дарья Ильина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиДо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Авдотья Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Ульяна Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Дарья Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Иван Семенов (Ич)
Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Евдокия Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Петр Семенов (Ич)
Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Иринья Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Василий Семенов (Ич)
Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Анна Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1811