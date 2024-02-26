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Дарья Ильина (Чна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

До 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1790 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Авдотья Семенова (Вна)

Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Ульяна Семенова (Вна)

Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Дарья Семенова (Вна)

Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Иван Семенов (Ич)

Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Евдокия Семенова (Вна)

Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Петр Семенов (Ич)

Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Иринья Семенова (Вна)

Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Василий Семенов (Ич)

Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Анна Семенова (Вна)

Отец ребёнка: Семен Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1811

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