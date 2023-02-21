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Ефросинья Самойлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Реус (reus) Спиридон Васильев

Отец ребёнка: Реус (reus) Василий Тимофеев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Реус (reus) Василий Тимофеев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Реус (reus) Василий Тимофеев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
08.05.1833

Дочь: Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Реус (reus) Василий Тимофеев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
10.01.1837

Сын: Реус (reus) Ефим Васильев

Отец ребёнка: Реус (reus) Василий Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реус (reus) Василий Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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