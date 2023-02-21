Ефросинья Самойлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Реус (reus) Спиридон Васильев
Отец ребёнка: Реус (reus) Василий Тимофеев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Реус (reus) Василий Тимофеев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Реус (reus) Василий Тимофеев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
08.05.1833
Дочь: Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Реус (reus) Василий Тимофеев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
10.01.1837
Сын: Реус (reus) Ефим Васильев
Отец ребёнка: Реус (reus) Василий Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно