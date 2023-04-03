Адоевский Алексей ?
Место рождения?, , ,
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1854
Жена: Адоевская Ирина (Анна) ?
до
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Адоевская) Фёкла (Фиона) Алексеева
Мать ребёнка: Адоевская Ирина (Анна) ?
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Адоевская) Александра Алексеева
Мать ребёнка: Адоевская Ирина (Анна) ?
Смерть
Неизвестно