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Адоевский Алексей ?

Место рождения

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Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Адоевский Трифон (Трофим) Логвинов

Мать: Адоевская Варвара ?

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1854

Жена: Адоевская Ирина (Анна) ?

до
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Адоевская) Фёкла (Фиона) Алексеева

Мать ребёнка: Адоевская Ирина (Анна) ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Адоевская) Александра Алексеева

Мать ребёнка: Адоевская Ирина (Анна) ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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