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Кокорин Стефан Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

08.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кокорин Кондратий Александрович

Мать: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина Ульяна Стефановна

Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина Дарья Стефановна

Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кокорин Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кокорин Петр Стефанович

Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кондратова (Кокорина) Елена Стефановна

Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кирякова (Кокорина) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кокорин Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
08.01.1891

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