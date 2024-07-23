Кокорин Стефан Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти08.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Кокорин Кондратий Александрович
Мать: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина Ульяна Стефановна
Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина Дарья Стефановна
Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кокорин Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кондратова (Кокорина) Елена Стефановна
Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кирякова (Кокорина) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кокорин Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Кокорина Настасья Васильевна
Смерть
08.01.1891