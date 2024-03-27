(Палий) Ганна
Место рожденияВарва, Черниговская область, Украина
Дата рождения17.05.1912
Дата смерти04.06.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1912
Отец: Палий Иоанн
Мать: Палий Софья
Варва, Черниговская область, Украина
Бракосочетание
Около 1931
Муж: Цопа Кирилл
Рождение ребёнка
26.01.1932
Сын: Цопа Иван
Отец ребёнка: Цопа Кирилл
Varva, Varvyns\'kyi district, Chernihiv Oblast, Ukraine
Смерть
04.06.1993