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(Палий) Ганна

Место рождения

Варва, Черниговская область, Украина

Дата рождения

17.05.1912

Дата смерти

04.06.1993

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Муж

Около 1908 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1912

Отец: Палий Иоанн

Мать: Палий Софья

Варва, Черниговская область, Украина
Бракосочетание
Около 1931

Муж: Цопа Кирилл

Рождение ребёнка
26.01.1932

Сын: Цопа Иван

Отец ребёнка: Цопа Кирилл

Varva, Varvyns\'kyi district, Chernihiv Oblast, Ukraine
Смерть
04.06.1993
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