Денисова Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Марья Ивановна

Денисова Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Денисова Акилина Егоровна

Отец ребёнка: Денисов Егор Пахомович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Денисов Степан Егорович

Отец ребёнка: Денисов Егор Пахомович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Денисова Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Денисов Егор Пахомович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Егор Пахомович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close