Денисова Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Денисова Акилина Егоровна
Отец ребёнка: Денисов Егор Пахомович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Денисов Егор Пахомович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Денисова Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Денисов Егор Пахомович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно