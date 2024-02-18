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Глухих Михей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухих Иван Борисович

Мать: Глухих Васса Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Виталий Михеевич

Мать ребёнка: Глухих Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухих Анастасия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
"Михей получил какое-то образование и перед революцией работал, а вернее сказать служил заместителем управляющего Котельнического отеделения Волго-Вятского банка" - из письма двоюродной бабушки | Коте... Показать все
Рождение ребёнка
1909

Сын: Глухих Вадим Михеевич

Мать ребёнка: Глухих Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1913

Сын: Глухих Рафаил Михеевич

Мать ребёнка: Глухих Анастасия Васильевна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Глухих Игорь Михеевич

Мать ребёнка: Глухих Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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