Глухих Михей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глухих Иван Борисович
Мать: Глухих Васса Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глухих Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
"Михей получил какое-то образование и перед революцией работал, а вернее сказать служил заместителем управляющего Котельнического отеделения Волго-Вятского банка" - из письма двоюродной бабушки | Коте... Показать все
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Глухих Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
22.04.1913
Мать ребёнка: Глухих Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Глухих Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно