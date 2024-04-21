Доронин Гавриил Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти13.05.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1939
Дочь: Доронина Нина Гавриловна
Мать ребёнка: Титова Зинаида Иосифовна
Рождение ребёнка
12.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова Зинаида Иосифовна
Рождение ребёнка
09.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова Зинаида Иосифовна
Смерть
13.05.1953