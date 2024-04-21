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Доронин Гавриил Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

13.05.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1939

Дочь: Доронина Нина Гавриловна

Мать ребёнка: Титова Зинаида Иосифовна

Рождение ребёнка
12.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Зинаида Иосифовна

Рождение ребёнка
09.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Зинаида Иосифовна

Смерть
13.05.1953

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