Ковалев Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
22.01.1894 ст.
Григорий Ефимович Ковалев
Восприемник
13.10.1895 ст.
Кузьма Иванович Ковалев
Восприемник
09.07.1896 ст.
Прокопий Федорович Ткаченко
Восприемник
06.07.1897 ст.
Сергей Григорьевич Кукса
Восприемник
24.01.1905 ст.
Ксения Игнатьевна Ковалева
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно