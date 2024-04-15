Ковалев Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
22.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Ефимович Ковалев
Восприемник
13.10.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Кузьма Иванович Ковалев
Восприемник
09.07.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Прокопий Федорович Ткаченко
Восприемник
06.07.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Сергей Григорьевич Кукса
Восприемник
24.01.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Игнатьевна Ковалева
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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