Чихачева (Вилкова) Варвара Власова
Место рождения
Дата рождения29.11.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1859
Восприемники Гаврила Никитин, Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
25.10.1882
Сын: Чихачев Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Чихачев Никифор Федоров
Восприемники Яков Власов, Васса Власова
Рождение ребёнка
25.11.1886
Сын: Чихачев Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Чихачев Никифор Федоров
Восприемники Яков Власов, Анисья Онисифорова
Рождение ребёнка
03.01.1891
Отец ребёнка: Чихачев Никифор Федоров
Восприемники Козьма Федоров, Наталия Гаврилова
Рождение ребёнка
22.02.1897
Сын: Чихачев Герасим Никифорович
Отец ребёнка: Чихачев Никифор Федоров
Восприемники Андрей Власов, Мария Ефимова
Рождение ребёнка
02.09.1900
Дочь: Елизавета Никифоровна
Отец ребёнка: Чихачев Никифор Федоров
Восприемники Андрей Власов Вилков и Исая Парменова Вилкова дочь девица Мария Вилкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно