Чихачева (Вилкова) Варвара Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чихачева (Вилкова) Варвара Власова

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.11.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Гаврила Никитин, Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
25.10.1882

Сын: Чихачев Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Чихачев Никифор Федоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Яков Власов, Васса Власова
Рождение ребёнка
25.11.1886

Сын: Чихачев Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Чихачев Никифор Федоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Яков Власов, Анисья Онисифорова
Рождение ребёнка
03.01.1891

Сын: Чихачев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Чихачев Никифор Федоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Козьма Федоров, Наталия Гаврилова
Рождение ребёнка
22.02.1897

Сын: Чихачев Герасим Никифорович

Отец ребёнка: Чихачев Никифор Федоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Андрей Власов, Мария Ефимова
Рождение ребёнка
02.09.1900

Дочь: Елизавета Никифоровна

Отец ребёнка: Чихачев Никифор Федоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Андрей Власов Вилков и Исая Парменова Вилкова дочь девица Мария Вилкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихачев Никифор Федоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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