Натёкина Тамара Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натёкина Тамара Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1931

Дата смерти

12.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1970

Сын: Аникин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Аникин Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Николай Александрович

Отец ребёнка: Аникин Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Юрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.10.2000
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