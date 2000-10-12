Натёкина Тамара Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1931
Дата смерти12.10.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1970
Сын: Аникин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Аникин Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Николай Александрович
Отец ребёнка: Аникин Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Юрий Александрович
Смерть
12.10.2000