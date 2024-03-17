Максимычева (Гусева) Нина Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1986
Отец: Гусев Геннадий Юрьевич
Бракосочетание
09.02.2013
Рождение ребёнка
11.10.2014
Дочь: Максимычева Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Максимычев Сергей Вячеславович
Рождение ребёнка
31.01.2018
Сын: Максимычев Вадим Сергеевич
Отец ребёнка: Максимычев Сергей Вячеславович