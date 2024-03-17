Максимычева (Гусева) Нина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимычева (Гусева) Нина Геннадьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1986

Отец: Гусев Геннадий Юрьевич

Мать: Гусева Валерия Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.02.2013

Муж: Максимычев Сергей Вячеславович

Рождение ребёнка
11.10.2014

Дочь: Максимычева Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Максимычев Сергей Вячеславович

Рождение ребёнка
31.01.2018

Сын: Максимычев Вадим Сергеевич

Отец ребёнка: Максимычев Сергей Вячеславович

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