Целиков Василий Павлов
Место рожденияд. Девницы, с. Фроловское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Целикова) Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Целикова Елизавета Федорова
Рождение ребёнка
15.01.1891
Дочь: (Целикова) Ироида Васильева
Мать ребёнка: Целикова Елизавета Федорова
Смерть
Неизвестно