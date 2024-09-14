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Целиков Василий Павлов

Место рождения

д. Девницы, с. Фроловское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Целиков Павел Егоров

Мать: Целикова Авдотья (Евдокия) Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целикова Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Целикова) Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Целикова Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
15.01.1891

Дочь: (Целикова) Ироида Васильева

Мать ребёнка: Целикова Елизавета Федорова

Смерть
Неизвестно

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