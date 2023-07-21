Ёлкина Фаина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ёлкина Фаина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ёлкин Пётр Григорьевич

Мать: Ёлкина Глафира Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Александр Ильич

Отец ребёнка: Яковлев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Борис Ильич

Отец ребёнка: Яковлев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Лев Ильич

Отец ребёнка: Яковлев Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Илья

Смерть
Неизвестно
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