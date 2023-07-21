Ёлкина Фаина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ёлкин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яковлев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Борис Ильич
Отец ребёнка: Яковлев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Лев Ильич
Отец ребёнка: Яковлев Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Илья
Смерть
Неизвестно