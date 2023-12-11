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Кравченко Сергей Николаевич
Кравченко Сергей Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.1975
Пол
Мужской
Отец
Кравченко Николай Степанович
1946 г.р.
Мать
Кравченко (Шишова) Валентина Ивановна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1975
Отец:
Кравченко Николай Степанович
Мать:
Кравченко Валентина Ивановна
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