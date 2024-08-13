Поленников Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1834
Дата смерти16.04.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1834
Работа или профессия
Неизвестно
билетный рядовой солдат
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Старцева (Поленникова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Поленников Стефан Иванович
Мать ребёнка: Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна
Рождение ребёнка
22.04.1872
Сын: Поленников Семен Иванович
Мать ребёнка: Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна
Рождение ребёнка
02.03.1874
Сын: Поленников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна
Смерть
16.04.1876
Похороны
18.04.1876