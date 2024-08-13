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Поленников Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1834

Дата смерти

16.04.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1834

Отец: Поленников Егор Петрович

Мать: Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
билетный рядовой солдат
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Старцева (Поленникова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Поленников Стефан Иванович

Мать ребёнка: Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Поленников Иван Иванович

Мать ребёнка: Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна

Рождение ребёнка
22.04.1872

Сын: Поленников Семен Иванович

Мать ребёнка: Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна

Рождение ребёнка
02.03.1874

Сын: Поленников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна

Смерть
16.04.1876
Похороны
18.04.1876

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