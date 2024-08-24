Низов Евгений Петрович
Место рождения
Дата рождения02.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1877
Отец: Низов Петр Яковлевич
Мать: Яков Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низов Николай
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1907
Мать ребёнка: Низова (Лапшина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
03.04.1910
Мать ребёнка: Низова (Лапшина) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно