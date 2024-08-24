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Низов Евгений Петрович

Место рождения

Песиково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

02.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1877

Отец: Низов Петр Яковлевич

Мать: Яков Феодосия Алексеевна

Песиково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низов Николай

Мать ребёнка: не указана

Песиково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низова (Лапшина) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
21.03.1907

Сын: Низов Кирилл Евгеньевич

Мать ребёнка: Низова (Лапшина) Анна Николаевна

Песиково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.04.1910

Сын: Низов Гавриил Евгеньевич

Мать ребёнка: Низова (Лапшина) Анна Николаевна

Песиково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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