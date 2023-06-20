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Avdotja Matveeva
Avdotja Matveeva
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Pavel
1856 г.р.
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1856
Сын:
Pavel
Отец ребёнка:
Filip
Смерть
Неизвестно
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