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Тарлышев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1933

Дата смерти

30.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1933

Отец: Тарлышев Александр Васильевич

Мать: Глазунова Матрена Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Галина Александровна

Мать ребёнка: Тарлышева (Струкова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
26.11.1953

Дочь: Тарлышева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Тарлышева (Струкова) Вера Александровна

Смерть
30.11.2001

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