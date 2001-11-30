Тарлышев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1933
Дата смерти30.11.2001
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Галина Александровна
Мать ребёнка: Тарлышева (Струкова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
26.11.1953
Дочь: Тарлышева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Тарлышева (Струкова) Вера Александровна
Смерть
30.11.2001