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Шемигон Трофим Алексеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Шемигон Алексей Никитин

Мать: Шемигон Матрена Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шемигон Павел Трофимович

Мать ребёнка: Шемигон Ульяна Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шемигон Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Шемигон Ульяна Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Шемигон Ульяна Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрена Трофимовна

Мать ребёнка: Шемигон Ульяна Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Шемигон Ульяна Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шемигон Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Шемигон Ульяна Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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